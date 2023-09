Checho Hirane furia con panelista de Sin Filtros tras acusaciones de participar en la DINA

Checho Hirane quedó furia en el último capitulo del programa Sin Filtros, el popular comediante terminó muy enojado por los dichos del licenciado en Historia, Dauno Totoro.

“El peor insulto que se ha dicho aquí me lo dijiste tú a mí y con mentiras, porque me quisiste relacionar con la DINA, que es una cuestión que ustedes ya la tienen como estrategia”, cuestionó el locutor radial.

En esa misma línea, el humorista aprovechó de aclarar que “yo llevo 25 años en las comunicaciones, hablando todos los días. La gente me conoce perfectamente, sabe cuál es mi posición. He condenado todas las violaciones a los DD.HH.”.

“Lo que tú no sabes es que yo estuve tres años en la escuela militar, tres años... muchos de mis compañeros tuvieron que participar del gobierno militar... ¿Y eso me hace torturador?”, le lanzó Checho a Totoro.

“Para mí es un insulto, yo no voy a seguir aguantando que me traten de asesino. Yo nunca en mi vida he matado una mosca”, añadió, antes de que Dauno pudiera hablar.

El licenciado en Historia le preguntó ¿Quién te acusó a ti?, a lo que Hirane contestó "Es como que yo te dijera ‘bueno, como tú eres drogadicto’. ¿Te gusta que te digan drogadicto"

Ante la cara de asombro de Totoro, el comediante le volvió a decir "Drogadicto. Drogadicto."

"La diferencia es que lo que yo digo es verdad y tú estás diciendo algo absurdo. ¿Quiénes se juntaban en el pub Romeo, eran ex militares", replicó Totoro.

"El bar Romeo era mío, hue... y que lleguen clientes ahí, qué culpa tengo yo. Averigua un poquito lo que fue el Romeo. Nunca hablamos de política en el Romeo, eso fue un invento de un escritor que yo no quise demandar. Incluso dijo que en mi local se había preparado la muerte de Gervasio, y el hue... tan idiota no sabía que Gervasio actuaba con nosotros, así que déjense de mentiras. Ustedes viven con mentiras.", aseguró furioso Checho Hirane.

Revisa el tenso momento de Checho Hirane y Totoro: