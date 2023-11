El excomediante Checho Hirane, enfureció en el programa “Sin Filtros” con Iván Poduje por un comentario sobre la nueva Constitución y las votaciones de diciembre.



En la instancia el arquitecto y comentarista político, Produje señaló. “Yo quiero decir que esta Constitución nos va a tener 10 años debatiendo leyes en el Congreso, está creando la burocracia de diez organismos públicos nuevos, y resulta que ahora los promotores de la libertad y del Estado chico están defendiendo esto”.



Así mismo aprovechó de tirar un comentario sobre el invitado Hirane. “Yo le quiero decir a los que andan diciendo que defienden las ideas de la libertad y resulta que ahora (dicen que) nosotros no podemos decir que estamos en contra (de la nueva constitución)... les quiero decir a ustedes, talibanes, que vamos a seguir hablando”, señaló.



Checho Hirane enfurece en vivo con Iván Poduje



Ante el comentario, el exhumorista no se aguantó a responder. “¿Quiénes son los talibanes?”, exclamó.



Ante lo que Poduje respondió. “Usted por ejemplo. Usted nos está pidiendo que nos callemos. ¿La idea de la libertad dónde quedaron?”.



Producto de esto Hirane respondió furioso. “Yo no estoy de acuerdo, pero ya estamos en esto y hay una cosa que se llama realismo político. Ya estamos en esto y hoy yo entiendo a Iván en su argumento, pero ya está molesto”.



“La pregunta es: ¿Con quién va a celebrar usted cuando gane el Rechazo? Nosotros nos estamos yendo por el camino más difícil, porque las encuestas dicen que gana el Rechazo, pero nos las estamos jugando porque amamos a nuestro país. Y yo, personalmente, creo que la mejor opción es aprobar”, agregó.



Finalmente señaló que “lamentablemente la gente de mi sector me dice en la calle ‘estamos confundidos’, y por eso es que yo dije que se quedara callada la gente de nuestro sector y que voten, porque la gente se está confundiendo. Porque no soy un talibán, eso es un insulto, Iván. Los talibanes son terroristas y yo no soy terrorista”.

🔴 EN VIVO | #LaVozDeLosQueSobran #SeDijoEnLaVoz | @AngelesLasso



Ángeles Lasso: "El tigre y el caballo viviremos grandes cambios en nuestras vidas este 2024. La liebre vuelve a la vida con el chancho, con la cabra y tienen un año romántico"



"Chile es un país caballo, por eso es… pic.twitter.com/O9YPAUBuqf — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) November 9, 2023