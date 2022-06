Che Copete protagonizó sorpresivo video de reggaetón junto a Standly

“Lo pase súper, aportando lo que más se podía, tratando que mi participación fuera un aporte", confesó.

Che Copete junto a Standly.

El humorista nacional, Ernesto Belloni, más conocido en el mundo artístico como "Che Copete", sorprendió a todos al participar en el nuevo videoclip de los reggaetoneros Standly y Nickoog titulado “Qué se Hace?”, single que ya es tendencia en Youtube.

El popular cómico le puso el toque de humor al registro audiovisual al ritmo del reggaetón chileno, “me pareció interesante participar para llegar un poquito más a los jóvenes que están en otra”, explicó.

“El Standly me decía ‘tío Che usted es épico’”, reveló el triunfador de Viña y además alabó el talento de estos artistas, “Standly y el Nickoog son geniales, son para ponerle atención”, destacó.

“Lo pase súper, aportando lo que más se podía, tratando que mi participación fuera un aporte, había un muy buen equipo de producción con un director muy inteligente”, finalizó el ex Morandé con Compañía.

Esta no es la primera vez que Belloni aparece en un video, también estuvo en “Bronceado de Cantina” de Los Mox!, una canción del 2001. “Eso fue hace años, me acercó a otro grupo de jóvenes, ahora no están tan jóvenes los cabros jaja, pero hasta el día de hoy me dicen ‘bronceado de cantina’”, indicó el humorista.

El clip de “Qué se Hace!” fue dirigido por Hazla, quien ya ha trabajado con otros exponentes como: Aqua, Pailita, Galee Galee, entre otros. Por su parte, la producción de este track estuvo a cargo de Gitto y Baller.