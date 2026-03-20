Un mensaje, una deuda y una sospecha: El chat filtrado que habría antecedido el caso Cruz-Coke en La Reina

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Por: Catalina Martínez

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La investigación por el asesinato de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos adolescentes suma nuevos elementos, en un caso que hasta ahora mantiene como único imputado en la causa a Jorge Iván Ugalde, cuñado del fotógrafo y pareja de Trinidad Cruz-Coke, hermana del fallecido y tía de los menores.

Según antecedentes difundidos por Mega y recogidos por La Cuarta, un año antes del triple crimen existieron tensos intercambios por WhatsApp entre Eduardo y Trinidad, marcados por conflictos de dinero. En esa línea, la Fiscalía sostiene como hipótesis principal un móvil económico, apuntando a un eventual intento de apropiarse de un patrimonio familiar que superaría los mil millones de pesos.

Dentro del material revisado por los investigadores, sobresale un intercambio de mensajes entre los hermanos Cruz-Coke, ocurrido cerca de un año antes del asesinato, en octubre de 2024.

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Reveladoras conversaciones

“Hola, ya que te quedaste con el auto quiero recuperar la plata que se invirtió en los arreglos. Hay dos posibilidades: me la devuelves tú a mí o la recupero de la ganancia de entrecomillas la sociedad”, partió la conversación Trinidad.

A lo que Eduardo contestó: “Sigues siendo juez y parte. Tomas decisiones unilaterales y no transparentes de todos los gastos que haces. Te has negado siempre a que pueda ver la cuenta corriente. Ya vas a ver con un juez de verdad”.

Sin embargo, la respuesta le llegó al fotógrafo recién el 3 de noviembre. “Cuando quieras lo hablamos con el abogado. Te aclaro que he negado el acceso a esa cuenta corriente porque es el mismo de mi cuenta corriente y del de Iván y no tengo ningún interés en que la Carola y tú sepan de mis cuentas. Son asuntos privados”, le sentenció su hermana. 

¿Lo más curioso? Ese mismo mes, de acuerdo con el citado medio, se habría dado el presunto intento de envenenamiento a Cruz-Coke y sus hijos. Al respecto, la ex esposa de Eduardo, Carolina, señaló: “Iván Ugalde les llevó un postre a Eduardo y mis dos hijos, lo que no sólo provocó que tuviera que llevar a Eduardo a emergencias a la Clínica Cordillera, sino que a mi hijo Federico también le cayó mal”.

“Cuando Eduardo me llamó, diciéndome ‘Carola, la Trinidad me trató de envenenar, por favor, ven a ayudarme’, su voz era somnolienta, fue como un llamado de auxilio”, agregó la mujer, recordando que “le pregunté por los niños y me dijo que estaban bien, porque comieron poco postre, lo habían encontrado malo de sabor”.

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