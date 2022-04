¡Chaquetero! Juan Cristóbal Guarello lanzó una dura crítica contra la “generación dorada”

El periodista señaló que se “transformó a la Selección en una banda tributo de sí misma”.

Cuando alguien anda mal, todos tratan de hacer leña del árbol caído. Y este es el caso del periodista deportivo de ADN, Juan Cristóbal Guarello, quien lanzó todos sus dardos en contra de la “generación dorada” de la Selección Chilena, asegurando que tendría un vicio por estar “permanentemente autoalabándose” que terminó por transformar a la Roja en “una banda tributo de sí misma”.

A través de su columna en La Tercera, el comunicador deportivo se colgó de las últimas palabras en Chile del exdirector técnico del combinado nacional, Martín Lasarte, para analizar el presente del elenco bicampeón de América y que hace unas semanas se quedó sin ir al Mundial de Qatar 2022.

“(Lasarte) terminó revelando cosas preocupantes donde al fin, desde una primera fuente, se confirmó lo que en la cancha era evidente”, comenzó señalando el columnista.

“Primero, que Ben Brereton no cayó bien al grupo cuando llegó. Aclaro, cuando hablo del ‘grupo’ me refiero estrictamente a los integrantes de la “generación dorada” ¿Y por qué la hostilidad contra un jugador profesional, serio, bien dispuesto y que rendía en la cancha? Por eso mismo, por ser profesional, serio, bien dispuesto y rendidor”, denunció.

Esto se habría materializado en “algo que vimos todos y que Lasarte al fin admitió: sus compañeros no le daban pases en la cancha pese a que Brereton la pedía o picaba marcando la jugada”.

“Un cortocircuito propio de un equipo de liga amateur o de un curso de octavo básico que le hace bullying al compañero nuevo”, escribió.

“Tanto que se cacareó el ‘recambio’ y cuando apareció uno que se ganó la camiseta a punta de rendimiento, los “dorados” se amurraron y prefirieron resentir el funcionamiento del equipo antes que perder protagonismo. Insólito”, apuntó.

En la misma línea, se refirió a las palabras del técnico argentino sobre las indisciplinas de parte de jugadores de la Roja durante la Copa América de Brasil, quien admitió que “no pensaba que a este nivel y en la Selección podía pasar”.

“Luego, claro, intentó matizar las cosas diciendo que ‘conversaron’ y que obtuvo un ‘gran compromiso del grupo’. Pues bien, en la cancha, este ‘compromiso’ no se notó en absoluto”, lanzó el comunicador.

También, Lasarte reconoció que fue la “generación dorada” la habría estado detrás de la decisión de jugar de local en el estadio San Carlos de Apoquindo por razones motivadas por preferencias personales de los jugadores, lo que enojó de sobremanera al periodista.

“Chile jugó de local en San Carlos de Apoquindo no por la ‘cercanía del público’ o por algún otro factor ambiental o técnico, fue por una banalidad irritante: el estadio tenía ‘mayores comodidades para los familiares de los jugadores’”, señaló.

El comunicador deportivo explica que esto significaba que “había estacionamientos para ellos, lo que no ocurría en el Monumental. Es decir, hicieron perder millones de recaudación a la ANFP y dejaron a más de treinta mil personas por partido sin ver jugar a Chile de local porque sus familiares debían tener estacionamiento”.

Junto con eso, explicó que este grupo de jugadores exigiría al resto de los integrantes del plantel “rendir tributo, pedir permiso y alabar a sus compañeros más veteranos por permitirles compartir camiseta con ellos”.

“No es una broma, busque usted todas las entrevistas post partido de todos los jugadores no dorados (Joaquín Montencinos, Marcelino Núñez, Bryan Cortés) y compruebe como siempre, sin fallar, que debían hacer una mención laudatoria a la ‘generación dorada’”, puntualizó.

En la misma línea, el periodista indicó que la “generación dorada” tendría un vicio de “estar permanentemente autoalabándose, exigiendo reconocimiento en todo momento e incondicionalidad acrítica por logros obtenidos hace seis o siete años”.

Esto habría transformado a la Roja “en una banda tributo de sí misma, más preocupada de que su lugar y su historia fuera glorificado que de ganar el siguiente partido”.

“Por eso le fue cómo le fue en la eliminatoria y no habrá renovación ni cambio, mientras no se corte el ‘mantra dorado’ que exige a Eduardo Vargas como titular y ataque rabiosamente en redes sociales al que no compra el paquete completo”, cerró.