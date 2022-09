César Vaccia analizó con dureza el presente de la Universidad de Chile

El ex entrenador bicampeón con la Universidad de Chile en 1999-00, Cesar Vaccia, analizó el presente del cuadro azul relatando que una de las principales causas del mal momento que pasa el club es el sistema de elección de directores técnicos para el elenco universitario.

César Vaccia.

"Es un error que la U cambie de técnico cada seis meses. Si los tienes que cambiar, es porque obviamente te equivocaste en la elección, no definiste bien el perfil, no le mostraste cuáles eran los requisitos para convertirse en el entrenador del primer equipo, entonces no era la persona adecuada", apuntó el ex técnico bicampeón con los azules en entrevista a LUN.

En esta misma línea, agregó que "si en seis meses lo logró obtener un modelo de juego ni pudo sacar al equipo del fondo de la tabla o no tener una identidad o pertenencia, obviamente que tienes que sacarlo, pero eso parte por una mala decisión".

Es importante señalar que tras la salida de Diego López la banca de la U quedó a cargo del interino Sebastián Miranda, quien fue anunciado para afrontar próximos desafíos de la Universidad de Chile, quienes deberán medirse frente a Palestino en la próxima fecha del Campeonato Nacional.