César Vaccia alabó a Sebastián Miranda tras obtener su primer triunfo al mando de la "U"

El ex entrenador campeón con la U no ocultó su alegría tras presenciar el primer triunfo de los azules en bastante tiempo en el torneo nacional.

César Vaccia.

El ex entrenador campeón con la Universidad de Chile, César Vaccia, se refirió a la victoria de la escuadra azul ante Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura, en el estreno del DT interino, Sebastián Miranda.

Recordemos que el ex lateral derecho asumió en la banca azul luego del despido del colombiano Santiago Escobar, quien dejó a la U a solo dos unidades del colista del fútbol chileno.

"El primer tiempo fue muy parecido a todos los partidos anteriores, pero en el segundo mejoró la U, empezó a asociarse mejor, a manejar el balón, a no rifarlo, buscaron los espacios, no se apresuraron, el segundo tiempo fue bueno de la U, mejoró bastante, ya sea en el ritmo, en la posesión de balón y básicamente en eso. Ahora no jugaron a los pelotazos como lo venían haciendo, ahora jugaron bien al fútbol", analizó el estratega campeón con la U.

Luego, fue más allá porque quedó muy conforme con el planteamiento realizado por el técnico laico, señalando que mejoró mucho el equipo a lo que venía haciendo con Escobar. "Miranda planteó un buen partido, aunque La Serena no es un equipo como para pensar que la U ya dio el paso definitivo, está abajo en la tabla y es muy cortito su plantel. Había que ganar, el equipo lo hizo y en el segundo tiempo incluso jugó bien. Tuvo varias cositas que no se le habían visto a la U con Escobar, ahora en adelante tiene que seguir así", cerró.