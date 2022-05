César Pinares confesó que quiere volver a jugar en un grande del fútbol chileno

El mediocampista nacional se encuentra de vacaciones y no escondió su preferencia por volver al club donde siempre fue feliz.

El ex futbolista del Altay de Turquía, César Pinares, se refirió a un posible retorno al fútbol chileno, donde no esconde sus ganas de jugar en la Universidad Católica.

Además, analizó el complejo momento que vive la UC, que el pasado viernes vivió el retorno de Ariel Holan a la banca del equipo. “Me sorprende porque Católica siempre estaba arriba y uno se acostumbra a eso. Cuando los resultados no salen, todo empieza a verse malo y negativo, pero este equipo tiene ese ADN del fútbol y creo que van a salir adelante”, apuntó.

Respecto a su experiencia en el extranjero, donde también jugó en Gremio de Brasil, el mediocampista aseguró que fue una etapa importante para su futuro. “Lo evalúo bien. Siento que mi carrera va siempre en crecimiento y no me he estancado. Como al principio no tuve el rendimiento que venía mostrando, quizás muchos pensaron que no iba a ser capaz de dar un salto, pero eso me motivó aún más, para creer más en mí y esforzarme más”, manifestó en conversación con La Tercera.

En la misma línea, el volante fue consultado por un posible regreso a la tienda cruzada, pero evitó entregar detalles. “Por ahora el teléfono está en modo avión, estoy descansando. Es difícil decir algo ahora, porque uno tiene que tomar la decisiones sobre su futuro en frío”, apuntó. De todos modos, el jugador reconoció que le atrae la idea de volver. “Es lógico que ahí hay un cariño, pero no me gusta candidatearme o ser tribunero”, agregó.

Por último, el jugador remarcó que con el actual entrenador cruzado tuvo uno de los mejores momentos de su trayectoria. “Ariel Holan sacó uno de los mejores rendimientos que he tenido en mi carrera. Obviamente el equipo también influye mucho, pero fue uno de los técnicos con los que mejor me sentí dentro de la cancha”, concluyó.