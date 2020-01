El ex volante de la UC se refirió a su llegada al Cacique para esta temporada 2020.

El mediocampista central llegó al Monumental por expresa petición de Mario Salas que lo conoce desde Católica, el jugador analizó la posibilidad compartir camarín con Matías Fernández:

"Era bien chico cuando él estaba en Colo Colo. Uno que ve fútbol desde chico lo admira, es un ídolo para mí y jugar con él es una de las grandes cosas que hay en Colo Colo", aseguró en conversación con La Tercera.

Sobre su salida de Los Cruzados, dice que: "Me lo tomé tranquilo. Obvio que tenía dudas del recibimiento por venir desde Católica hacia acá, pero vengo con la mejor de las ganas, a aportar y a dar lo mejor de mí. Espero que eso lo sienta el pueblo colocolino".

Fuentes se refiere a las críticas por su cambio de camiseta: "Uno la verdad es que ya está acostumbrado y no se fija tanto en eso. Uno viene a aportar y también tengo buenos comentarios acá. Uno está enfocado en uno, en hacer las cosas bien y demostrar con fútbol y en la cancha lo que uno puede dar".

"Esto es un trabajo para nosotros y tenemos que ir donde más nos acomode y donde queremos estar. Es un gran desafío personalmente y es lo que vengo a buscar acá. Más allá de que sea el archirrival y todas esas cosas", agrega.

Sobre Mario Salas, Fuentes aseveró que: "Fue una de las cosas por las que vine. Me llamó y me proyectó un cambio en esto. Lo tomé y espero rendir a la confianza que me tiene".

Sobre las metas del Cacique, tiene claro los objetivos del club: "Pensamos en ganar todo lo que nos toque jugar. Hay que ir de a poco, primero hay que pensar en el partido ante Universidad Católica (Copa Chile). Hay que ir partido a partido, nos queremos consolidar en eso y mostrar una regularidad que Colo Colo no tuvo el año pasado".