La excandidata a constituyente Gloria Pinto, causó polémica y descontento en las redes sociales al festejar la muerte de Sebastián Piñera. A pesar de la ola de comentarios que se le vino encima, la mujer está lejos de retroceder en sus controversiales dichos, insistió en celebrar el fallecimiento del ex presidente. Hasta dijo estar recibiendo amenazas de muerte.

La paramédico del Hospital San José se viralizó por el encendido festejo que protagonizó en Plaza Italia por la muerte de Piñera. Incluso descorchó una botella de champán. “Mucha gente ha dicho que no podemos celebrar y que no nos podemos alegrar. En Chile no hay justicia y que se mueran todos los malditos miserables”, fueron algunas de sus palabras.

Ojalá Piñera hubiera sido todo lo que lo acusaban de ser, porque con estos mandriles es imposible hacer un país viable. https://t.co/RqAN1CsmEL pic.twitter.com/Nr0RWKeT1R — Stomatopodo (@_malacostraceo_) February 6, 2024

Sin arrepentimientos

A dos días de aquella postal, Gloria Pinto grabó un video saliendo de la Fiscalía, asegurando que dejó constancia del acoso y las amenazas de muerte que estaría recibiendo. También insistió en su postura y lanzó un palo. “No me arrepiento de haber celebrado la muerte de Piñera. En Chile no hay justicia y eso es real”, aseguró.

“Jamás una persona como Piñera o como Pinochet va a pagar en Chile. Hoy día, el Lago Ranco, la muerte, estuvo de nuestro lado, eso se celebra”, aseguró Pinto. “No me da vergüenza lo que hice. Vergüenza me daría decirme comunista y estar haciéndole guardia de honor (a Sebastián Piñera)”, descargó la ex candidata constituyente.