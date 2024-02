La segunda hija de Sebastían Piñera, Cecilia, reveló en una carta para The Clinic los momentos de angustia que vivió junto con su familia hasta enterarse de la muerte del expresidente en el Lago Ranco. La mujer de 45 años, señaló que ese día se encontraba en Caburgua junto con su hermana Magdalena y otros parientes cercanos cuando supieron del accidente, pero no tenían claridad de quienes viajaban en el helicóptero.



Además Cecilia, relató que el exmandatario iba de camino a su casa en Ranco para almorzar con su esposa, Cecilia Morel. Así mismo la pediatra contó que ella también se estaba preparando para ir a pasar unos días a la casa de su padre en Ranco cuando supo del accidente. “De hecho, yo iba saliendo hacia Ranco para pasar unos días ahí. Estaba con el auto cargado cuando me llama Cristóbal (uno de sus hermanos). A él le avisó Palmenia, nuestra nana de toda la vida en Ranco”, escribió.



Los momentos de angustia que vivió Cecilia Piñera



La pediatra se reunió con su hermana y un primo “y partimos a ver ‘un accidente’. Yo iba saliendo a pasar unos días en Ranco cuando tuve que partir a ‘un accidente’. No sabíamos qué había pasado, no entendíamos tampoco qué era lo que había pasado, no sabíamos quién estaba en el helicóptero, dónde había caído, si se había salvado alguien o nadie. Matías manejó las tres horas hasta Ranco”, relató.



Mientras se dirigían a Ranco, los medios publicaban la noticia de un accidente en el lago que había dejado a un fallecido. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de rumores de que se trataba de Piñera. “En el camino, ahí vino el bombardeo de llamadas, de WhatsApp, de confusión. Algunos pensaban que en el helicóptero estaba mi hermana Magdalena Piñera y no mi tía Magdalena Piñera, la Pichita. Nosotros, en el fondo, nos ‘mantuvimos’… hasta que supimos que ya habían rescatado su cuerpo los buzos. Ahí fue como ‘ya’”, complementó.



“La Pichita nos llamó justo. Estaba muy desgarrada. Lúcida, pero con mucha pena (...) Entre llantos nos decía que (mi papá) estaba feliz, que habían comido un picoteo donde José Cox, que se habían reído. Que estaba contento. Él iba a volver a almorzar a la casa con mi mamá. A José Cox y a Loreto Alcaíno habían ido a saludarlos. Pasa que el accidente lo ven sus amigos y la Loreto, que es muy amiga de mis papás, llamó a mi mamá, pero todo esto era muy confuso al principio”, contó.