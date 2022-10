Cecilia Pérez reveló las ofertas que maneja la U por Darío Osorio

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, habló sobre el gran presente que tiene el jugador de la Universidad de Chile, Darío Osorio, quien se ha convertido en la verdadera "joya" de los universitarios en medio de la horrible campaña del club laico en el Campeonato Nacional.

Justamente por esto, es que se comentaba que el nacido en Hijuelas ya estaba en la órbita de distintos clubes internacionales, rumores que finalmente fueron ratificados por la polémica miembro del directorio.

"Hoy día no te puedo decir ‘tenemos listo’ a Darío Osorio para irse, porque tiene que pasar por directorio. Sí te puedo decir que hay ofertas concretas por Darío Osorio. ¿Si hay ofertas del Wolverhampton? Puede ser. Hay ofertas, pero uno tiene que informar cosas concretas", relató en conversación con radio Agricultura.

Si bien es un hecho que ya hay ofertas sobre la mesa, la ex Ministra del Deporte aseguró que esta decisión será tomada una vez que finalice el campeonato.

"Si se dan los cruces que podamos tener una oferta a la altura de lo que él vale y de las aspiraciones que Darío tenga, sin duda que eso va pasar, pero durante este campeonato no. Una decisión así es después del torneo", aclaró.

No es secreto que hace un largo periodo los azules no han podido sacar al exterior a algún jugador de sus filas, lo que ha afectado duramente en la parte económica del club, y así lo confirmó la directiva de Azul Azul: “Los últimos dos años, Universidad de Chile no ha podido vender a ningún jugador y eso te pega en la caja fuertemente”, cerró.