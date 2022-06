Cecilia Gutiérrez contó la verdad del show de celos de la esposa de Gary Medel en Instagram

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló en sus redes sociales a qué se debía el momento de furia de la esposa del Pitbull.

Cecilia Gutiérrez abordó el escándalo de la esposa de Gary Medel en Instagram.

Sorpresa total causó durante las últimas horas el "show" que se pegó la influencer española y esposa de Gary Medel, Cristina Morales, en sus redes sociales al criticar a una joven sin dar mayores explicaciones.

La periodista dejó en evidencia su molestia compartiendo el perfil de una mujer llamada Nati Navarro, a quien le dedicó duros posteos. “Nati, por llamarte de alguna manera… tienes miedo de algo? Si quieres te ayudo a que tengas mas seguidores… Parece que esta señorita le gusta tirar la piedra y esconder la manita…”, afirmó luego de que se revelara que es una ex pareja del ex jugador de Colo Colo, Javier Parraguez.

Después de la polémica la joven eliminó los registros de sus redes sociales y quedó la duda del por qué Morales se molestó tanto contra Navarro. Y esa interrogante la resolvió la periodista Cecilia Gutiérrez en una transmisión en Instagram.

“Dijo que iba a responder unas preguntas de la gente y en esas preguntas… empezó a tirar cierta cantidad de palos. Pone el Instagram de Nati Navarro… y todos empezaron ¿Qué es lo que está pasando acá, por qué ella sube esto?”, detalló la panelista de Zona de Estrellas en la transmisión.

“Cristina estaba muy feliz con sus hijos en España y recibió un mensaje de una cuenta falsa… de esas típicas que no tienen foto o que tienen un perrito y no tienen seguidores, nada. Cuentas que hacen para molestar a la gente o para mandar datos”, dijo la periodista.

“Le escriben a Cristina desde esta cuenta, que no sabemos quien es porque es una cuenta falsa y dice que su marido, que Gary está acá en Chile en el Hotel Marriott con esta señorita, con Nati. Es lo único que le dicen”, reveló sobre la información que recibió la esposa del Pitbull.

“Entonces Cristina obviamente se desespera y dice ¿Qué es lo que pasa? porque efectivamente Gary estaba en el Hotel Marriott quedándose en estos días porque él estaba de vacaciones… Ella dice, a ver, aquí hay algo…. Porque si Gary está efectivamente en el Hotel Marriott, ¿Por qué esta cuenta falsa o esta persona sabe que él está ahí y me dice que está con esta señorita?”, detalló la periodista.

“Como no tiene ni un dato más que esto, de que su marido supuestamente estaba con esta señorita en el hotel, ella sube esta historia… en otra historia posterior puso ‘seguro que los chilenos te conocen’ y le empiezan a mandar datos de ella, eso fue lo que pasó”, afirmó la profesional de la farándula sobre los actos de Cristina Morales.

“Obviamente Gary le negó todo, que no, no la conoce, no había estado con esta chiquilla en el hotel, que era mentira, no se qué, que bajara las historias, que estaba loca, que cómo se le ocurría subir esas historias que son inverosímiles y que se yo, pero como Cristina tiene su carácter sintió que no se iba a dejar pasar a llevar y que si le escribieron esto ella iba averiguar como buena periodista de qué se trataba, quien era Nati o si era efectivo que estaba con Gary”, aseguró la periodista.

“Es Brígida la Cristina, yo creo que es la única que no le tiene miedo a Gary… yo le tengo miedo a Gary, me han retado todos los futbolistas pero yo le tengo miedo a Gary y no me ha retado”, confesó..

“Yo intenté comunicarme obviamente con Nati y no me contestó, intenté averiguar a través del círculo de futbolistas, de señoras de futbolistas, de ex señoras, ubicar, saber de ella… pero de verdad que no es tan conocida entonces no sabían”, explicó.

“Cristina yo tengo entendido que se comunicó con ella, se comunicó con Nati y que ella le dijo que no era así, que ella no estaba con Gary y que no era verdad. Entonces obviamente como Gary y Natalia lo niegan…”, detalló Cecilia, afirmando que por eso eliminó las historias.

“A mi no me consta, yo solo estoy relatando los hechos… no estoy diciendo que haya sido así… yo traté de reportearlo pero me fue imposible acceder al círculo de ella o si estaba en el hotel…”, cerró.