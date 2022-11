Cecilia Bolocco aclaró el supuesto desaire contra Gabriel Boric en la Teletón

La exMiss Universo, Cecilia Bolocco, fue el blanco de muchas críticas durante la semana pasada tras ser acusada de realizar un supuesto desaire contra el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en la Teletón, por lo que decidió desmentirlo en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram la diseñadora realizó una nueva transmisión donde abordó diversos temas, entre ellos su paso por el evento solidario aclarando dudas sobre la supuesta mala actitud que tuvo con el mandatario donde usuarios afirmaron que lo evitaba para no tener contacto con él.

“No sé de dónde salió que yo le había hecho un desaire al presidente, ¿Cómo se les ocurre?, por supuesto que no”, señaló.

“No, lo aplaudimos ahí, estaba sentado en primera fila con Irina y parte de su Gabinete (...) no, felices. Además, habló muy interiorizado sobre la realidad de la Teletón, y eso me pareció maravilloso”, afirmó enviándole un mensaje a Boric.

“Ojalá nos ayudara también con el tema del cáncer, porque eso requiere de medidas urgentes y contundentes”, agregó refiriéndose a lucha contra el cáncer en la cual se involucra junto a su Fundación Care.