Cecilia Bolocco anunció por cuál opción votará para el Plebiscito Constitucional

View this post on Instagram

Como cada miércoles tuvimos un nuevo capítulo de #SiempreMamá 💕 Y estuvimos con una invitada de honor! Gracias @ceciliabolocco por tu generosidad, sencillez y tremendo ejemplo de valentía y coraje frente a la adversidad. Un agrado conversar contigo y felicitaciones por esta gran iniciativa que estas creando con tu fundación! 💕 #SiempreMamá #CeciliaBolocco . . 📡 @santanamedioscl