CC reveló qué hizo el "Pelado" Rojas Vade con el sueldo de convencional

El ex sinvergüenza amigo de Rafael Montecinos, fundador de la Lista del Pueblo, estuvo cobrando su sueldo tras su renuncia verbal a la Convención Constitucional.

Pelado Vade.

El ex constituyente y sinvergüenza número uno del país, Rodrigo "Pelado" Rojas Vade, vuelve a la palestra luego de que se informara que devolvió al Fisco el dinero que recibió como sueldo tras no acudir a los plenos debido a su renuncia tras revelar que no padecía cáncer, decisión que fue oficializada meses después.

La información fue revelada la jornada del pasado martes, donde de acuerdo a lo indicado por el comité de Ética, el ex convencional habría cumplido con la solicitud de devolver el dinero que recibió entre septiembre de 2021 y febrero del 2022.

“Cumplió con lo ordenado en la que se le obligaba, en un plazo de 5 días hábiles, a la restitución de las retribuciones mensuales percibidas por 10 días del mes de septiembre de 2021, hasta la totalidad del mes de febrero de 2022, en razón a su cargo, por un monto total de $13.718.216 pesos”, detallaron desde la CC en un documento.

“Con fecha 25 de marzo, el señor Rojas Vade realizó el reintegro del monto acordado mediante dos transacciones ejecutadas en el portal web de Tesorería General (…) La comunicación remitida por el exconvencional constituyente, adjuntaba dos certificados de movimientos del órgano antes mencionado (cuya autenticidad fue corroborada), el primero por un monto de $2.518-216 pesos, y el segundo por $11.200.000″, añadieron confirmando que devolvió la suma de dinero.

El ex constituyente renunció de forma verbal en septiembre de 2021 tras un reportaje donde se reveló que no padecía cáncer, lo que causó indignación en la web debido a que mencionaba la enfermedad en su campaña política. Tras la polémica, dejó de acudir a la Convención Constitucional por alrededor de cinco meses debido a que no existía el mecanismo para aprobar su renuncia voluntaria, situación que se definió en marzo de este año donde concretó su salida del proceso.