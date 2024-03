En el acto político y cultural organizado por la Coordinadora Feminsita 8M por el Día Internacional de la Mujer, las comediantes Paola Molina y Paloma Elgueta hicieron varios chistes aludiendo a la muerte del expresidente Sebastián Piñera y hablaron sobre la existencia de un "blanqueamiento" mediático de su imagen y carrera. Los dichos de las humoristas causaron indignación, principalmente en partidarios de la derecha.



En concreto, Elgueta partió diciendo: "es que como ya se murió Piñera...Pedimos tanto que se muriera y no nuestra compañera, que harto fuerte fue", generando la reacción del público presente en el lugar. Bajo esta misma línea Molina lanzó. "Que no se nos olvide como nos trataron. Quisieron limpiar la imagen en los medios de comunicación". "Para mi nunca va a ser tierno ese tipo ¿Saben? Jamás en la vida", cerró Elgueta.



¿Qué dijo la derecha sobre la rutina de las comediantes?



"Que triste y que vergüenza. Nada más miserable que reírse y celebrar la muerte de una persona. Por eso muchas mujeres no nos sentimos representadas con este feminismo de cartón, zurdeque y odioso que solo respeta y apoya lo que le conviene", señaló la secretaria general de la UDI María José Hoffman en “X”. Su comentario fue compartido por otros miembros del conglomerado político.

La presidenta de Evópoli Gloria Hutt declaró que "ese tipo de manifestaciones son terriblemente dañinos para la causa de la equidad de género. Ayer, lo que tratamos de marcar con la marcha a la cual también fui -no fui testigo de esto, pero sé que existió- era justamente llamar la atención para corregir las brechas. Ese era el objetivo" para luego agregar que las tendencias radicales son dañinas.

"Cuando hay tendencias políticas tan radicales como las que vemos en estas manifestaciones, lo único que hacen es debilitar la seriedad de la causa por la cual estamos luchando. Es un aprovechamiento de muy bajo nivel y sin comentarios respecto a la humanidad", dijo.



“Hay un mínimo de respeto que debe mantenerse con las personas y aquí se rompieron todos esos bordes. Pensamos que estas manifestaciones tan propias del octubrismo, ya estaban descartadas porque las propias personas también las han rechazado ampliamente", cerró. Mientras que la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón apuntó que "los que están en eso no representan al país y son los mismos que nos llevaron a una posición de decadencia de la que debemos salir. Como mujer me parece violento, cargado de odio y no propio de lo que nos representa como mujeres: el amor, el cuidado y el apoyo".



Otra que se refirió a lo ocurrido fue Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social quien apuntó a que este día no debía ser de tendencias políticas. "Sus acciones las retratan en la pequeñez de quienes quieren convertir el 8M en un día de reivindicaciones políticas de izquierda y no de todas. Sin duda es doloroso ver la falta de humanidad, empatía y poca sororidad con una esposa, hijas, hermana, nietas y otras mujeres que queremos y respetamos el legado del Presidente Piñera y que vivimos una gran pérdida”, redactó.

