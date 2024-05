Llora en Tribunales: Cathy Barriga explica su angustia en revisión de medidas cautelares

Durante la jornada Cathy Barriga asistió a una audiencia de revisión de las medidas cautelares en su contra, debido a que no pudo ser notificada en su domicilio en siete oportunidades. Tras algunas horas en la audiencia, la Fiscalía decidió mantenerle a la exedil de Maipú su arresto domiciliario total y le solicitaron poner un timbre en su parcela para facilitar la fiscalización.

Bajo esta misma línea, la política se justificó en que no contaba con timbre en su domicilio ya que, los ruidos fuertes le molestaban a su hijo con TEA. Además aseguró que durante las noches se encuentra durmiendo con audífonos para poder escuchar un teléfono especial que tiene para recibir las llamadas de Carabineros y que en algunas ocaciones no respondió las llamadas de los vigilantes porque no contestaba números desconocidos.

¿Por qué se quebro Cathy Barriga?

"Por primera vez siento que alguien que trabaja para la justicia dice lo que realmente está pasando. Estoy muy agradecida de la audiencia de hoy. Estoy viviendo una situación que va más allá de los límites, hay un hostigamiento, y es lo que hizo referencia la jueza” dijo con la voz entre cortada mientras le caían unas lágrimas.

Posteriormente agregó. “Yo tengo un hijo, es autista, y ella empatizó con lo que yo estoy viviendo. Cuando tú no contestas a un ruido... y esto quiero aprovechar de visibilizarlo por muchas madres que tienen niños autistas. Me emocioné hoy día por eso” dijo.

La decisión de la Fiscalía de mantener su arresto domiciliario a pesar de los constantes incumplimientos generó críticas en redes sociales y medios de comunicación. “Uno tiene que cumplir responsabilidades como ciudadano, sobretodo cunado incursionó en la política, más aún cundo fue autoridad, más aún cuando ella fue alcaldesa y su marido diputado de la republica” mencionó JC Rodríguez en el matinal.

