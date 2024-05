¿Tiene el sueño pesado?: Cathy Barriga da explicación ante acusación de incumplimiento de arresto domiciliario

Recientemente, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fue acusada de incumplir la medida cautelar en su contra. Sin embargo, su abogado negó de manera tajante que su defendida haya incumplido el arresto domiciliario total que le impuso la justicia tras ser formalizada por delitos de corrupción.

El pasado viernes se supo que Carabineros no encontró a Barriga en su casa cuando fueron a fiscalizarla, durante la madrugada, en cuatro distintos días de abril. Debido a esto, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente solicitó audiencia para revisar la medida cautelar y solicitar prisión preventiva.

En respuesta a la acusación, el abogado de la ex jefa comunal, Cristóbal Bonacic, juró que “no ha existido ningún incumplimiento de la medida cautelar”. Además, aseguró que “Barriga jamás ha salido de su domicilio, sino en los casos específicos en que ha contado con autorización de parte del tribunal”.

Tenía el sueño pesado

La ex chica Mekano dijo que simplemente tenía el sueño pesado en aquellos momentos y no logró despertarse para ir a atender a los uniformados. “Lo que ha ocurrido es que en cuatro oportunidades, de más de las 200 en que ha sido fiscalizada, en horario de madrugada no pudo salir a atender el llamado de Carabineros. En atención que por la hora ella no alcanzó a despertarse y salir de su domicilio”, aseguró Bonanic.

“Eso en sí mismo no constituye un incumplimiento de medida cautelar y por lo tanto, lo demás son simplemente especulaciones que carecen de sentido y veracidad alguna”, lanzó el jurista, en un audio que la misma imputada difundió. Si esta explicación resulta ser suficiente para explicar su ausencia en aquellas fiscalizaciones, se dará a conocer en la audiencia que fijaría el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.