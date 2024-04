Cathy Barriga se desahoga tras nueva negativa de la justicia: “Llegué a la política porque me casé”

La exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga se desahogó en una nueva entrevista para La Tercera PM, en donde conversó sobre la nueva negativa que le dio la justicia y aseguró que era "muy fácil tergiversar números" pero que estaba tranquila y que por el momento ha debido adecuar su vida y la de su familia. Por otro lado, mencionó que su labor en Maipú la realizó con amor y que ella era una persona común y corriente que llegó a la política.

El abogado de Barriga había solicitado la revisión de las medidas cautelares de su representada y había solicitado el arresto domiciliario nocturno, ya que ella se encuentra actualmente con arresto domiciliario total. Cabe decir que, el juez a cargo le permitió a la imputada asistir todos los viernes a terapia con su hijo, mientras que el abogado declaró que Barriga tiene arraigo familiar, es una persona pública y que ya no ostenta el cargo de funcionaria pública.

¿Qué dijo Cathy Barriga?

La exalcaldesa aseguró para el medio mencionado. “Pero como persona natural soy completamente inocente. Estoy apegada completamente a las normas de acuerdo a lo que se me está acusando. No hay que olvidar que esta querella parte desde el alcalde Tomás Vodanovic en tiempos de campaña y la verdad que se tiene que acreditar y para eso es la investigación. Y en eso estamos”.

“Es muy fácil tergiversar números, información, y eso ha sido constante durante muchos años. Así que la verdad que yo estoy tranquila y por supuesto soy una persona que está perdiendo, modificando su calidad de vida, la de su familia, con todo el daño que se ha ocasionado. Y es por eso que obviamente al casi cumplir los 120 días de investigación estamos solicitando esto y además entregando un informe que acredita el trabajo que se realizó, donde se entregaron los reconocimientos y por supuesto la función que tenían también Renacín y Esmapina para los niños y niñas de la comuna” agregó.

“Yo estoy junto a mis niños. Lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor. Y finalmente, bueno, espero que esto se desarrolle de la manera más pronta posible. Yo trabajé de corazón, soy una persona común y corriente, que llegó a la política porque me casé, me enamoré de una persona ligada a una familia política, me invitaron a participar en ello. Trabajé con el corazón y seguiré defendiéndome como lo he hecho siempre. Nada más” cerró.