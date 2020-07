Cathy Barriga sale a explicar posible salida de la alcaldía de Maipú

View this post on Instagram

Quiero agradecer el cariño y la confianza , mi motor día día. Mi corazón está con la gente y no con los partidos políticos, les cuesta tanto entender a algunas personas mal intencionadas, que lo único que les queda para existir es hacer daño y mentir... cada día confirmo que la política daña a las personas, no solo por la ambición al poder de algunos, si no porque desconocen la realidad de nuestra gente y difícilmente se interesarán algún día en ellos. Para mi es una a inyección de energía a diario 🙌🏻 Cuando estás en el corazón de las personas, es difícil que las puedan engañar ❤️