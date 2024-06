“Es muy complicado sobrellevar esa injusticia”: Cathy Barriga rompió el silencio tras su última audiencia

El pasado viernes, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, llegó al Centro de Justicia para asistir a la audiencia programada en donde se revisaron las medidas cautelares. Esto después de que se dieran a conocer el incumpliento a su arresto domiciliario. Y es que en cuatro ocasiones no respondió al llamado de Carabineros que la fueron a fiscalizar.

La defensa de la ex chica Mekano argumentó que su parcela de Peñaflor no tiene timbre. Esto con el motivo de no causar un malestar a su niño que pertenece al espectro autista. Así que cuando Carabineros llegó no tenía como comunicarse con ella.

Para solucionar esta situación, Carabineros intentó comunicarse con Barriga por teléfono. Sin embargo, su defensa señaló que como ella duerme con su hijo quien presenta condición de salud de una extrema sensibilidad al sonido, Cathy Barriga deja su celular en silencio. Durante la audiencia, la ex alcaldesa se quebró al hablar sobre su hijo. Finalmente, la medida cautelar del arresto domiciliario no se cambió.

El descargo de Cathy Barriga

Una vez finalizada la audiencia, y cuando ya se encontraba en su casa, la exalcaldesa de Maipú se dirigió a sus seguidores de Instagram, en donde habló sobre lo sucedido. “Fue un día intenso, agitado, vengo llegando de las terapias. Fue todo muy rápido hoy”, inició.

Barriga agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “La verdad que ustedes para mí han sido muy importantes. Sobre todo porque yo en este último tiempo, he guardado silencio de muchas situaciones y no es fácil”, reveló.

“Hay una investigación y para que esta se realice de manera pertinente, es lo que hay que hacer (...) Me emocioné porque al hablar de temas tan íntimos, tan familiares como lo es la situación de mi hijo menor”, continuó. “Hoy día sentí ese alivio de que alguien relacionado a la justicia, de ese lado, se vea de manera objetiva las cosas que son y las que no son”, aseveró.

“No me puedo referir más porque no lo puedo hacer, solo decirle que no es fácil, esto no es fácil. Ya voy por los cinco meses en una situación que yo voy a respetar y la respeto, porque las instituciones cuando reciben una querella, desencadenan todo esto, tiene el deber y la obligación de investigar. Voy a acatar lo que sea necesario hasta que esto termine”, añadió.

“Todo lo que uno vive me hace pensar en todas las personas que me escriben que viven una situación de injusticia como lo he comentado otras veces. No es un camino fácil porque finalmente puede ser complicado para alguien que quizás sí cometió un error, pero cuando hay una completa inocencia y se crean situaciones que no son, es muy complicado sobrellevar esa injusticia”, siguió.

“Las lágrimas que no pude contener (...) para algunos es muy fácil hablar desde afuera y voy al caso de todas las familias, en especial a las mamás que tienen hijos autistas. Es muy complicado que las personas que no tienen una cercanía, lo puedan comprender”, finalizó Barriga.