El nombre de Cathy Barriga reapareció en TV en medio de su arresto domiciliario, y es que en conversación con Zona de Estrellas se refirió a los dichos del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien criticó la medida cautelar aplicada a la exchica Mekano mientras dura la investigación en su contra.

"Por la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerirían de otra medida cautelar. Estamos todavía en etapa de investigación y yo creo que la justicia tarda, pero llega", señaló en el programa Podemos Hablar de CVH, agregando que "hoy soy alcalde, tengo que hacer mi pega con los pocos recursos que nos dejaron. El que debe administrar la comuna soy yo y la justicia tendrá que dictaminar la sentencia que corresponde".

En este sentido, indicó que "se gastó mucho y son deudas que hay que pagar. El primer año nos tocó recibir una municipalidad con un montón de problemas y necesidades, pero no teníamos plata para nada. Tuvimos que desvincular a muchas personas, cortar muchos programas, no podíamos tapar un hoyo de la calle, o pintar un paso de cebra, nada".

"Y la gente obviamente quería que le resolviéramos problemas y pensaban que era una excusa lo de la administración anterior, pero cuando no tienes la plata, no puedes hacerlo", indicó en aquel entonces. Ahora la exedil de Maipú se tomó sus minutos para responderle a Vodanovic.

En audio de WhatsApp enviado a Adriana Barrientos, Cathy Barriga expresó que "es bien triste escuchar a gente que no me conoce… Yo llevo muchos años en la tele, yo ya lo he dicho Adriana, muchos… partí chiquitita, ahí en esos mismos estudios. Y como una pelotita de nieve fui teniendo oportunidades pero, pucha Adriana, yo jamás, jamás…".

"Siempre tuve mucho cariño de todos, de toda la gente y, finalmente, cuando tú eres más hermética con tu vida porque, sí yo soy más cerrada con mi vida porque me he protegido, por las cosas que me han pasado", añadió. Finalmente, sostuvo que "se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son. Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy y es un daño".