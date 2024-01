Pasado el mediodía de este jueves en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se dio a conocer que Cathy Barriga quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de tener contacto con testigos o imputados de la causa como medidas cautelares. Recordemos que la Fiscalía Oriente solicitó prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Maipú al determinar que ella es un peligro para la sociedad y que existe peligro de fuga.

El juez Hugo Salgado desestimó la solicitud de la Fiscalía, argumentando que podría no ser un peligro para la sociedad y cometer nuevos delitos, ya que no tiene antecedentes. Respecto a las denuncias de amenaza, el magistrado señaló que "antecedentes serios de alguna amenaza que pueda llevarse a cabo, no veo", mientras que sobre el peligro de fuga indicó que "no puedo desconocer que doña Cathy ha comparecido voluntariamente a las audiencias" y que "hay un interés real por aclarar bien los hechos".

La defensa de la exchica Mekano pidió que la prisión preventiva fuese rechazada porque la imputada es la cuidadora de uno de sus hijos, quien sufre un problema médico el que no ha sido revelado ante los medios. Recordemos que Cathy Barriga está enfrentando a la justicia por diversos delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público, de ser declarada culpable arriesga una pena que va desde los 5 a los 15 años de cárcel.

La Fiscalía argumentó que la exedil "defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta".

En el caso de Ana María Cortés, exdirectora de la Secretaría de Planificación del municipio, se determinó que no quedará con prisión preventiva, sino que quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La extrabajadora de la municipalidad de Maipú está siendo imputada por el delito de fraude al fisco, lo que su defensa negó

