Cathy Barriga pavonea video donde Mañalich acepta que no fue del todo amable

El día de ayer se estuvo dando la formalización de la acusación constitucional impuesta al exministro de Salud Jaime Mañalich, donde en su momento de declaración, aprovecho para disculparse con algunos diputados con los que tuvo algunos percances durante su gestión.

Dentro de las disculpas, Mañalich se refirió a la alcaldesa de la comuna de Maipú, Cathy Barriga por haberla tildado de mentirosa cuando denunciaba eventos ocurridos al inicio de la endemia por Coronavirus.

Ante estas disculpas, Barriga publicó un mensaje en su cuenta de Intagram, donde a través de un video muestra el momento exacto cuando Mañalich le pide disculpas, con el siguiente texto:

"Ex Ministro Mañalich pide disculpas por haberme tratado de mentirosa".

“Y quiero ser humilde en este momento para que no quepan dudas. Ciertamente he cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que haya ocurrido”, enfatizó Mañalich en su exposición. En ese sentido, dijo que “pienso especialmente en los alcaldes y alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos quisieron hacer lo mejor por sus representados".

"Y pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien traté muy duramente en su momento, pienso en el alcalde Carter y Codina, que fueron personas muy activas y vehementes. Y aprovecho de terminar mis palabras pidiendo sinceras disculpas por aquellos malos ratos aquellas personas", concluyó.