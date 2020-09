Cathy Barriga respondió la nueva polémica que sacude a la Municipalidad de Maipú

La jefa comunal respondió las acusaciones sobre el incumplimiento en pagos por aumentos de sueldos.

La Asociación de Funcionarios Municipales denunció que 274 trabajadores de Maipú no se les ha pagado el aumento de sueldo comprometido en marzo, cuando el concejo municipal aprobó la actualización de la planta que incluía el aumento de cargos y remuneraciones.

Según denunció uno de los dirigentes en La Segunda, la ley fijaba el 30 de junio como plazo para subir los salarios a quienes correspondía. De acuerdo Luis Neira, la municipalidad se comprometió a cancelar lo adeudado en tres meses.

Consultada sobre esta situación, la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, explicó que "el municipio no tenía planta hace muchísimos años y yo como alcaldesa, desde que asumí, me comprometí a llevarlo a cabo. Estamos en momentos de pandemia, en donde la exigencia a veces se escapa un poco a lo que estamos viviendo. Los municipios están viviendo momentos muy difíciles en lo económico".

"No están habiendo ingreso de patentes, en el caso de los permisos, no hay nada… ha bajado considerablemente, y de eso no se habla mucho", añadió.

En entrevista con vía Live con Claudio Orrego, la jefa comunal expuso que "en algún momento el gobierno va a tener que inyectar más recursos a cada uno de los municipios. Están siendo fuertemente afectados. En el caso de nuestra municipalidad, acá nosotros tenemos un promedio de 4.300 funcionarios. Entonces son arcas municipales en las cuales también hay pagos, hay compromisos como la nueva planta que se asumió hace poco, y en eso se acordó y se trabajó directamente con los respectivos sindicatos. Y como algunos dirigentes de estos sindicados son politizados, hacen sonar un cascabel".

"Hay un compromiso, pero hay un orden también. Estamos en un año especial, en el cual también tiene que haber la compresión de todos. Y además la Controlaría está en conocimiento de esto y no hizo ninguna observación, así que yo creo que hay un poco de ruido mediático", cerró.