Cathy Barriga no descartó dejar la alcaldía de Maipú para lanzar candidatura Presidencial

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunció a través de sus redes sociales que irá a la reelección como alcaldesa de Maipú.

En conversación con el diario La Cuarta, la jefa comunal sostuvo que "anuncié la inscripción a alcaldesa de Maipú. Subí una foto, la compartí, y las palabras se hacen pocas para agradecer, porque finalmente hay más dos mil comentarios positivos".

"Entre medio de ese agradecimiento hay muchas solicitudes y peticiones (para que postule) a la Presidencia y que, no solamente se da en redes sociales, sino que en la calle y en los lugares que uno visita. Hay un cariño bien especial, pero es un cariño que se respalda en un trabajo, en una acción, en una gestión, en los compromisos que se han establecido. Y eso a mí me llena de orgullo, porque finalmente estoy cerrando una gestión, un proceso de cuatro años, que no es menor", agregó.

"Estoy llena de energía, te motiva. Siempre he estado donde mi corazón lo dice, porque decido con el corazón. Pero también he estado donde la gente quiere que yo esté. Yo no vengo del mundo político, soy una persona que viene de un origen humilde, de esfuerzo, como las familias de nuestro país, y que de alguna manera en esta gestión me ha servido mucho representar", continuó la alcaldesa.

"Viví las cosas que muchas familias viven. Y también como mujer; con las decisiones tanto en los temas de mamás solteras; en la violencia contra la mujer; en el bullying y en tantas decisiones que se han tenido que tomar en lo social",complementó.

Finalmente, la alcaldesa expresó: "Se agradece que personas que no son de la comuna escriban ‘cómo puedo hacer para votar por usted’, y otras ponen ‘yo pensé que iba por la presidencia’. Yo siempre voy a estar donde me lo pidan; nunca he tomado decisiones por querer estar en un cargo público. Yo llegué a esto porque la vida me puso en este camino. Yo nunca lo busqué".