Durante la tarde del pasado jueves, la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, supo que quedaría con arresto domiciliario y arraigo nacional, eludiendo la ida a la cárcel. La medida cautelar se determinó después de tres días de formalización por cargos donde se acusa a la ex jefa comunal por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Todo eso mientras estaba al mando del municipio entre los años 2016 y 2021.



Mientras se estaba retirando del Centro de Justicia, la ex chica Mekano tomó su celular y comenzó a subir stories a su cuenta de Instagram. Esto con el fin de compartir sus impresiones sobre lo que había vivido en 9º Juzgado de Garantía de Santiago. En los registros no podía ocultar su felicidad e incluso se grabó junto a una mujer que le pidió una foto.



Cathy Barriga y su llamativo mensaje a las mujeres de Maipù



Estando al interior de su auto, la ex jefa comunal grabó otros videos y los compartió en sus redes sociales. Ahí fue cuando hizo un particular llamado a sus seguidoras, específicamente a las mujeres de Maipú. “Se incorporaron esta semana nuevos temas como fueron la entrega de algunos reconocimientos o de ayudas, como es el solcito que era del collar. Quiero pedirles un favor al respecto”, comenzó diciendo Barriga.



“Quienes participaron de todas las actividades, ya sea deportivas, de Fuerza de Mujer, a las emprendedoras en las ferias, las capacitaciones de cafetería femenina, de manicure, de pestañas. En las corridas, el Día de la Mujer, el Día de la Madre. Quienes fueron reconocidas en el Gran Mami, esa actividad que se realizó en el Teatro Municipal y que en distintas áreas había mamás en categorías. Y fueron distinguidas también con este reconocimiento que es el collar”, continuó.

En el video indicó: “Necesito de todas ustedes que me puedan enviar esa fotografía, si la tienen, que me puedan mandar la foto del sol. Porque acá se está cuestionando algo que se entregó”. La ex edil afirmó que, durante su gestión en Maipú, publicaron en redes sociales cuando se hicieron esas entregas. Sin embargo, dijo que “lamentablemente en el Facebook municipal se eliminó toda la información del pasado”.



Por otro lado, ese no fue el único favor que Cathy Barriga le pidió a sus seguidores. Poco después, llamó a que las personas que hubieran recibido “apoyo de útiles escolares” durante su gestión le enviaran fotos o le escribieran. Las peticiones de la ex chica Mekano, se relacionan a los gastos irregulares que se le acusan y que habrían causado un perjuicio al municipio, según la Fiscalía. Entre los gastos cuestionados, figuran collares Swarovski, 30 mil peluches, kits escolares y una casa de jengibre.



Respecto a lo anterior, la Fiscalía detalló: “Los collares no tenían un propósito municipal alguno. Contraloría determinó que fue una compra improcedente, por lo que inició un juicio de cuenta en contra de la exalcaldesa y de quienes tomaron la decisión porque no lograron justificar de forma alguna a quiénes habían sido entregados”. Durante la audiencia, la fiscal Constanza Encina aseguró que las joyas fueron entregadas a varias autoridades. En la lista figuraban diputados, exministros y otros personajes públicos, a pesar de que ninguno se relacionaba con el municipio de Maipú.