La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga le respondió con todo al conductor del matinal “Mucho Gusto” José Antonio Neme, quien durante la mañana criticó fuertemente a la mujer que se encuentra siendo investigada por fraude al Fisco por más de 31 mil millones. En la instancia Neme señaló “¡que se comporte como una mujer adulta!”.



Bajo esta misma línea el periodista la trató de vivir en un mundo de fantasía. “Que la corte ya de lesear… Si el alcalde ha hecho una acusación, y si está equivocado y si la cifra no corresponde, ella debería pararse en una cámara o tribunal y decir, el alcalde está mintiendo”, señaló.



La dura respuesta de Cathy Barriga



A través de historias en su cuenta de Instagram la ex chica reality respondió al periodista. “Como todos los lunes vengo al gym de Talagante (...) que es mi espacio de energía, de paz. Y que hayan venido a contaminarme ese momento de mi vida, cuando me han… yo no sé como describirlo, han invadido cada parte de mi vida, encuentro que es absurdo. Que me dejen tranquila”, dijo.



Bajo esta misma línea mencionó que “había un programa de televisión acá y no corresponde. No corresponde, no voy a hablar, no puedo hablar y no me sigan a mis espacios de paz, porque ya han hecho bastante daño. Porque si bien acá hay un tema que hace una persona, el actual alcalde, hay un tema en lo que replican los medios de comunicación”.



Por otro lado también se refirió al padre de Neme, quien fue condenado por corrupción y aseguró que el conductor del matinal “habla desde la herida”. “Déjenme tranquila un rato, de verdad se los pido”, cerró.