Cathy Barriga habló de su regreso a la televisión y contó sobre su rol en "Me Late"

Cathy Barriga ha estado en la palestra esta última semana, tras revelarse que será la nueva panelista de “Me Late”. Programa de farándula chilena animado por Daniel ‘ex Huevo’ Fuenzalida, acompañado de Sergio Rojas y Luis Sandoval, quienes revivirán el programa en las pantallas de Zona Latina.

A pesar que la ex alcaldesa de Maipú se había mantenido en silencio, el viernes apareció hablando de su nueva incursión televisiva.

“Yo estoy hace diez años más o menos desligada completamente del mundo de la televisión, fui consejera regional, luego alcaldesa, y nunca en todos estos años visité un set de televisión tampoco, y claro hoy día se da esta oportunidad que me costó decidir”, dijo al medio La Hora.

Según ella, la decisión de volver a la pantalla, “tiene que ver con la confianza, para mi ‘Me Late’ es un programa de espectáculos, de entretención y que me hace mucho sentido y se echa mucho de menos, porque hay muchos problemas, porque todo el día también los medios de comunicación bombardean con información de panoramas que no son muy alentadores”, agregó.

“Este espacio de dispersión es muy positivo para la salud mental de las personas, de reírse, de hablar de cosas que no son muy importantes muchas veces, y en eso también Daniel es el que me convenció”, indicó.

“Nos reunimos (con Fuenzalida) desde el 2021, prácticamente yo salí de mi cargo y hemos tenido reiteradas reuniones donde hemos tocado diversos temas, porque el también ve muchas áreas, y llegó un momento en que yo dije ‘bueno, creo que es una nueva experiencia’”, señaló sobre las razones que la llevaron a aceptar.

En cuanto a su rol dentro del programa Cathy Barriga cuenta. “Uno en cualquier trabajo no tiene que hablar de manera negativa, siempre hay maneras constructivas de aportar y opinar desde la experiencia que uno tenga”.

La ex robotina también comentó como cree que la recibirá el público. “Una de las principales razones por las que acepto, es por el cariño de la gente, yo no aceptaría un desafío en el cual yo esté en un programa si no estuviera ese motor fundamental, que ha sido en toda mi vida pública, que es la credibilidad, y la fuerza que te entrega la gente”.

“Lo haré al igual que en la vida, en la vida yo he sido súper directa y siempre la opinión de un tema está basada primero en el respeto, el segundo es el constructivo, y el tercero es ser responsable”, cerró.