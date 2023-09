Cathy Barriga habló de su posible formalización por fraude al fisco

Cathy Barriga en el último capítulo de Me Late Estelar, fue consultada por sus compañeros de programa sobre los problemas judiciales que la aquejan luego que conociera la información de que la Fiscalía estaría preparando su pronta formalización por presunto fraude al fisco.

Según se consignó hace algunos días, se trataría de una de las tres causas en que está siendo investigada como imputada por su gestión como alcaldesa de Maipú.

Daniel Fuenzalida junto con los panelistas Sergio Rojas y Luis Sandoval interrogaron a la exrobotina para conocer su versión sobre lo sucedido.

“Me encantaría responderles, pero va a llegar el momento en que lo pueda hacer. Hoy no me voy a referir a ninguno de los temas que se han tocado en los medios de comunicación. (...) Espero hacerlo pronto, para conversarlo como debe ser, y con detalle”, comenzó diciendo Cathy.

Sin embargo, recalcó que este caso es “distinto” al anterior y afirmó que “hay muchas cosas que obviamente son tergiversaciones”.

“Eso tiene que ver también con cómo se comunica a la gente, la gente no tiene por qué estar informada de cómo funcionan estas cosas. Lamentablemente, a veces se cometen… no errores, yo no los llamaría errores porque son formas de comunicar intencionada”, aseguró.

Sobre las críticas que ha recibido, la exjefa comunal señaló que es “más de lo mismo” y agregó que “cada vez que se habla de mí, retroceden y empiezan, se habla desde que asumí la gestión”.

La exchica mekano reconoció que “no es un tema que me pilla de sorpresa. Por siempre, da cierto tiempo, una vez al mes primero, después tres… Ahora se veía venir algo más fuerte, pero lo que hacen no es informar, es darte duro con injurias, calumnias, confundir y alarmar a las personas. Obviamente no puedo decirte que no me genera malestar”.

Cathy Barriga está dispuesta a entregar los antecedentes necesarios

Mientras conversaban, el animador del espacio le consultó por su mea culpa como exalcaldesa para haber llegado hasta este punto.

“Esto es producto del odio, esto es puro odio”, afirmó.

“Es difícil explicar, por eso yo no me desgasto, para eso están los tribunales y si me denuncian una y otra vez, ahí estaré para entregar los antecedentes. Yo no lo voy a conversar porque hay que estar ahí para saber, y ustedes no lo entienden”, respondió Cathy Barriga.