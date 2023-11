Cathy Barriga acusada de fraude: Neme le manda un potente recado

El periodista José Antonio Neme le mandó un potente recado a Cathy Barriga, luego que se diera a conocer que será formalizada por fraude al fisco. El periodista apuntó contra la exalcaldesa de Maipú y la acusó de llevar todo a un “plano personal” cuando la investigación en su contra es “un problema serio”.

Recordemos que los hechos que se le investigan ocurrieron durante 2016 y 2021 e involucran a cinco exfuncionarios por el pago de servicios a funcionarios fantasmas y posibles irregularidades en un beneficio llamado “Bono Años Dorados” a 14 funcionarios que se retiraban del municipio.



A lo anterior se suma un antecedente que entregó el actual alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, sobre un incremento injustificado del presupuesto municipal y alcanza el monto de 20 millones. En total se trataría de un fraude por $31 mil millones.



Neme le manda recado a Cathy Barriga por acusación de fraude



El 16 de enero se fijó la fecha de formalización en contra de Barriga, ante esto José Antonio Neme señaló que “este no es un problema contra ella, contra su ánimo, contra su género”.



“A ver. Cathy Barriga, te lo digo a ti, que quizás estás viendo, esto no tiene que ver con tu situación particular, privada, personal, si tú le caes bien al consejo (municipal de Maipú), o no tan bien. O sea, hay una suerte de conspiración del departamento de Estado, la KGB, en fin, los servicios bolivarianos o el Mosad contra ti. No se trata de eso”, agregó.



Así mismo el conductor dijo que esto tiene que ver con una mala gestión municipal. “Aquí hay, finalmente, y luego de dos años de investigación, entiendo, la decisión del Ministerio Público de formalizarla a usted por delitos que tiene que ver con fraude al fisco”.



“Y la formalización tampoco es un juicio en su contra. Simplemente el Ministerio Público, para que la gente lo sepa también, y ser súper precisos, y que ella no crea que la estamos malinterpretando aquí ni dañando su imagen, la formalización es, el Ministerio Público dice ‘hemos investigado y reconocemos que hay algunos antecedentes para poder investigar en mayor profundidad a esta persona’. A esta exfuncionaria pública o exalcaldesa, Cathy Barriga”, cerró.

URGENTE🔴🚨! "Jamás, jamás magistrado he sido condenada"



Ex-alcaldesa Cathy Barriga lloró durante la audiencia en el marco de la querella que presentó en contra Mucho Gusto.



Recordar que decretaron orden de arresto contra Bolocco, Neme y Roberto Saa en medio de querella de… pic.twitter.com/eGHloaxQeX — Mr. Ranger Rojo (@MrRangerR1) April 18, 2023