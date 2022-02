Catalina Pulido reveló el incomodo momento que vivió con Alexis Sánchez

La actriz nacional Catalina Pulido contó una mala anécdota que vivió cuando intentó conocer al futbolista Alexis Sánchez, en donde la comunicadora quería conseguir un autógrafo para su hijo.

Según lo consignó La Cuarta, la actriz recordó este momento en el espacio que comparte con Patricia Maldonado y Claudia Schmidt en Youtube, Las Indomables. “Mi hijo chico era fanático del fútbol, amaba el fútbol, lo único que quería era conocer a Alexis Sánchez”.

“Yo me lo encontré en un carrete, me acerqué y le dije ‘por favor, te lo suplico, me puedo sacar una foto contigo porque mi hijo te ama’”, detalló la actriz, quien además quería un autógrafo del futbolista.

“Se me acercaron sus guardaespaldas y me tiraron lejos, no pescaron y a mí me viene una ira”, recordó. Posteriormente comenzó a gritar “Me dolió porque yo quería una foto para mi guagua”, señaló.

Posteriormente, el jugador del Inter de Milán intentó remediar la situación. “Después cachó que la había cagado y me mandó a buscar con los guardias. Yo ‘lo mandé a la punta del cerro’, le dije ‘olvídalo’, me piqué mucho. Después me ofreció champaña, ir a sentarme a su mesa…”, explicó.

Sin embargo, igual destacó algunas virtudes de Alexis: “También llegó de abajo, también ha ganado mucho dinero y sin embargo nunca ha tenido una actitud deplorable. Nunca lo han pillado manejando curado. Es súper sano el cabro”.