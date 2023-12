La modelo Catalina Pulido dio a conocer sus proyectos a futuro tras el término del programa<a href="http://<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0XH2NFL0w9w?si=q8qc5Vfo1TiAH4lh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen> “Las Indomables” espacio que compartió por años con Paty Maldonado. En la instancia la mujer destacó el aprendizaje que tuvo siendo panelista de este espacio en Youtube y comentó lo que le gustaría hacer en el futuro respecto a su carrera y la política, “la encuentro apasionante”, dijo sobre esta.



Recordemos que, Pulido ha causado polémica en diversas ocasiones por sus opiniones sobre temas contingentes y de las diversidades. Incluso hace algunos días fue ampliamente juzgada porque declaró que para ella “hay dos géneros” y que “para mí hay dos géneros, dos sexos, biológicamente es así. No me vengan con que no, estamos en la misma discusión".



Catalina Pulido revela sus proyectos tras el fin de “Las Indomables”



“Le agradezco a mi amiga Paty por la confianza y enseñanza. Despertó en mí una faceta que no sabía que tenía, que era la política, la encuentro apasionante”, partió diciendo a modo de despedida del programa.



“Mi sueño es poder hacer algún tipo de ayuda social, sobre todo con los niños, la Paty sabe cuál es mi proyecto. Voy a seguir trabajando por eso, y sobre todo porque mi país sea un país libre y próspero, como el país donde nací y crecí”, agregó.



“Los mejores 30 años de este país, yo los viví y quiero volver a recuperarlos. A recuperar Chile, esa va a ser mi meta de hoy en adelante”, expresó respecto a su arraigo con nuestro país. Recordemos que la modelo es de origen alemán junto con su familia.