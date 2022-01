Catalina Pulido lanzó una patética conspiración sobre el Gobierno de Gabriel Boric

La actriz lanzó sus dardos contra La Red, donde insistió en una teoría conspirativa sobre que los medios de comunicación.

La actriz nacional Catalina Pulido alzó la voz para defender al humorista Checho Hirane, luego que este fue despedido de La Red tras hacer un llamado de sedición contra el próximo Gobierno de Gabriel Boric Font.

Recordemos que el fanático de ultraderecha argumentó que el mundo empresarial le debe hacer un boicot para impedir que pueda avanzar en su programa, señalando que le deben poner "trabas para que le vaya mal”.

A través del programa Las Indomables, tanto la actriz como la cantante y ex Mega, Patricia Maldonado, lanzaron sus dardos contra La Red, y fue la Cata Pulido quien insistió en una teoría conspirativa sobre los despidos en los medios de prensa a quienes sean de derecha.

“Ahora que ganó don Gabriel Boric la presidencia, va a ser muy difícil para alguien tan abiertamente de una posición pueda estar en televisión abierta. A pesar de que nosotros sabemos que Checho llevó los auspiciadores y, ahora lo podemos transparentar. Lleva los auspiciadores y le pegan la pata en la raja (sic)”, expresó la actriz.

Por su parte, la cantante fue más cautelosa. “Fue despedido Checho Hirane de La Red por un llamado a los empresarios para que no apoyaran el gobierno de Boric, lo cual me parecería fuera de tiesto (…) no sé lo que dijo, por lo tanto, no voy a opinar al respecto”, partió diciendo.

“Checho en ese canal estaba más perdido que un poroto en paila marina (…) ¿Entonces que tenía que hacer ahí? Nada. Me va a perdonar Checho, pero no tenía ni una hueá (sic) que hacer porque en algún momento le iba a caer la teja”, añadió la ex Mucho Gusto.

La Maldito señaló que “creo que no corresponden, porque lo único que nosotros queremos en la vida es que los empresarios no se ‘choreen’ y que la gente rica no se vaya del país porque todos vamos a terminar en pelotas comiéndonos unos a otros (…) porque no vamos a tener que comer, entre más ricos haya mejor para el pueblo porque siempre se les caen monedas de los bolsillos y con esas monedas amigo mío… come usted y como yo”.