Catalina Pulido "apabulló" a Arturo Vidal tras noche de pasión con una promotora

La panelista del programa "Las Indomables" no se guardó nada ante el nuevo "show" del King en nuestro país.

El futbolista nacional Arturo Vidal ha estado en el centro de la polémica durante esta semana, luego de contagiarse de COVID-19 antes de ir con La Roja.

Y ese momento fue aprovechado por Cata Pulido y Paty Maldonado en Las Indomables. "Tu decías Paty que es un cabro, pero yo creo que ya está viejito y ha pasado varios años de éxito para que siga pegado. Me da lo mismo que Vidal se reviente, carretee, le gusten las prostitutas, me da lo mismo, la verdad es que me importa poco", indicó la actriz.

Te puede interesar: Karina Oliva enfrenta grave denuncia por parte de ex dirigentes de Poder Ciudadano

En esa misma línea, Pulido detalló que "desgraciadamente cuando involucras a otras personas. Sobre todo antes de un partido, uno tiene que ser profesional. Cuando estás en la pega, debes ser profesional, seas lo que seas, si eres futbolista tienes que estar tiqui taca para jugar el partido".

Te puede interesar: Diputado anunció proyecto para retirar todo el dinero de las AFP

"Acá lo único que pedimos es profesionalismo, me importa 50 rábanos si al caballero le gusta el carrete, bien por él, si se quiere gastar la plata en lo que quiera, me da lo mismo, que hable con prostitutas tampoco me importa. El caballero tiene una cueva del porte de un buque, Arturo Vidal tiene que prenderle una vela a todos sus angelitos, pero ahora Paty lo peligroso es que salió COVID positivo, y estuvo con mucha gente, que es del plantel", sostuvo.

Por otra parte, Cata Pulido expresó que "hemos dejado de asistir a funerales, hemos dejado de asistir a cumpleaños, a matrimonios, a cosas importantes, ¿me estay hueveando? y él no es capaz de no salir a carretear, qué es lo que te pasa. El señor ya lleva hartos años arriba de la fama. Así que por favor no tiene ni 15, ni 16 años, es un hombre que ya está bien viejo, está bien pasadito para estar haciendo estupideces. Cuando se trata de terceros, a mí me parece una falta de criterio, de tino, de madurez, de inteligencia emocional, no estoy de acuerdo".