Catalina Pérez reaparece tras polémica por caso Democracia Viva

Este sábado por la mañana, Catalina Pérez, diputada de Revolución Democrática, reapareció y alzó la voz luego del escándalo que surgió por el caso de la fundación Democracia Viva.

Mediante un comunicado, la parlamentaria alzó la voz en medio de la polémica que puso en jaque al gobierno y también a su partido, todo después de conocerse los millonarios convenios entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

“He guardado silencio estos días. Ha sido una pausa para escuchar, reflexionar y calibrar la situación. Y pedir ayuda profesional para demostrar que jamás he cometido delito. Agradezco a mi equipo y amigos que me han dado ánimo. Y sobre todo a mi mamá y su apoyo incondicional”, comenzó diciendo la diputada en su comunicado.

Además, agregó: “Quiero partir aclarando que jamás he faltado a la probidad y nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna ni he tenido conductas que traicionen los principios que han guiado mi actuar personal y político”.

Catalina Pérez rompió el silencio

En relación a Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva y expareja de la diputada, Pérez detalló que la relación “comenzó hace dos años, nos conocimos en el trabajo político, hoy ya no vivimos juntos”.

“Conozco la Fundación Democracia Viva que él había creado desde sus inicios y nunca formé parte de ella. Su propósito era constituir una organización ciudadana para incidir en política. En esa condición, di algunas charlas, como lo he hecho con muchas otras organizaciones. Lo hice siempre ad honorem, como corresponde”, aseveró Pérez.

En esa misma línea, afirmó que “quiero reiterar, fuerte y claro, nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por esta ni ninguna fundación o persona para obtener recursos del Estado. Jamás he visto ni he recibido un peso ni me he beneficiado de ninguna manera”.

La diputada, también indicó que “cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no pondere correctamente el impacto para el país y el daño que esto iba a causar, tanto a mí como al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes”.

“Me equivoqué. Cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido justifica creo, sin embargo, cómo me han tratado”, señaló Catalina Pérez.

Con todo contra el senador Latorre

La diputada aprovechó la oportunidad para disparar contra el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática.

“Como una muestra de su falta de talento político y de liderazgo el presidente del partido,, ha sido errático, cambiante y además ha faltado a la verdad. No fue él, sino que fui yo quien pidió un pronunciamiento a la Contraloría sobre este y todos los convenios entre fundaciones y la Seremi de Vivienda de Antofagasta”, comentó Pérez.

A pesar de eso, aclaró que “pese a mi profunda decepción, soy y seguiré siendo diputada de RD, por respeto a mi historia política y a quienes represento en Antofagasta”.

“El conflicto hoy está en manos de la justicia, dejemos que ella funcione. Voy a buscar fuerza para recuperarme de la traición y del dolor. Luego me voy a reintegrar de frente como siempre lo he hecho. No dejaré de representar a la gente de mi región, hay tanta injusticia, necesidades en Chile y yo seguiré desde la Cámara firme”, añadió.

Para concluir, Catalina Pérez reiteró en su comunicado: “No he infringido ninguna norma, no he cometido ningún delito, jamás he faltado a la probidad, nunca he presionado a nadie para obtener un beneficio personal, no he intercedido ante alguna autoridad en favor de terceros, ni me he beneficiado de este convenio de ninguna manera”.