Un nuevo testimonio salió a la luz tras la aparición en televisión de la madre de Catalina Cayazaya, Carolina Cors, quien denunció a la Universidad de los Andes en redes sociales por no tomar medidas ante el acoso que habría sufrido su hija por parte de docentes de la carrera de Terapia Ocupacional. Esta vez fue una de las compañeras de la estudiante, quien salió a respaldar, a través de una carta anónima las acusaciones y apuntó a una cruel acción en contra de la joven por parte de unas profesoras de la carrera.

En el perfil de Instagram JusticiaxCatalina la joven partió contando un fuerte episodio que habría ocurrido en una de sus primeras prácticas profesionales que en la carrera se conocen como internados. “En marzo del 2022, entramos a nuestro primer internado con la Cata en una residencia de personas mayores en Las Condes", dijo en un principio la estudiante anónima que luego procedió a contar algunas de las situaciones de acoso que tuvo que atravesar la joven que iba en quinto año.

¿Qué dijo la estudiante sobre las situaciones de acoso que vivió Catalina Cayazaya?

“La Cata era de una calidad humana admirable, preocupada de darle la mejor atención a los residentes, preparar los mejores talleres en relación a sus necesidades, sentarse a conversar con ellos, alimentar a los que requerían mayor apoyo, de tratarlos dignamente y con amor”, expresó la joven quien aseguró que “las tutoras le apagaron la luz a la Cata” y que sus feas acciones “contribuyeron a que se la acabaran las ganas de vivir”. Así mismo relató que se reían de ella.

“Se reían de ella en la cara al ser interrogada de manera despectiva, con aires de superioridad y poca educación, echadas sobre su silla, comiendo chicle y mirando su celular, sin siquiera mirarla a la cara. La Cata lloraba en nuestras horas de almuerzo, pero se secaba las lágrimas y volvía con los residentes con una sonrisa en la cara y un nudo en la garganta. ¿Al final? No pudimos hacer nada”, lamentó la estudiante que estaba al tanto de los protocolos que siguió Catalina para denunciar lo que estaba viviendo.

“Ahora que no está la Cata, sé que NADA es más importante que la salud mental del que está a nuestro lado. Normalizamos los malos tratos y abusos de nuestros tutores porque se les ha dado esa posición de autoridad y nosotros tenemos todas las que perder", cerró la joven en el post que alcanzó más de 37 mil "me gusta" y 900 comentarios. "Entren a estos espacios siempre con grabadora de voz (Sony). Que no sea el celular. Dejen registro siempre del maltrato porque la desmentida es brutal"; "Expongamos de alguna forma las caras de las maltratadoras este no puede quedar impune. Mis fuerzas a la familia", fueron algunos comentarios que se dejaron ver.