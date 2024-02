El ministro de Educación Nicolás Cataldo se refirió al proyecto que prometió el Gobierno en su candidatura sobre la condonación del CAE y le puso fecha a la iniciativa. El secretario de Estado conversó con Tele13 Radio y señaló que más de 540 mil deudores dejaron de pagar el CAE en 2023. “Una parte importante de estos morosos, nunca pagan", mencionó Cataldo.



Recordemos que una de las principales promesas de la campaña presidencial del presidente Gabriel Boric fue condonar la deuda del CAE a miles de estudiantes que deben pagar este dinero por haber estudiado en la universidad sin poder pagar las mensualidades en su totalidad. "Trabajando en una propuesta con el Ministerio de Hacienda, que es lo que nosotros señalamos el año pasado, justamente en el marco de la discusión presupuestaria", dijo para el citado medio.



¿Cuándo estará la propuesta de condonación del CAE?



“El deadline que nos pusimos con el ministro Marcel fue llegar antes de la discusión presupuestaria con una propuesta técnica", dijo Cataldo, lo que significaría contar con una propuesta antes de fin de año. Ante lo que declaró que "obviamente tenemos que buscar una solución que sea razonable para los estudiantes, que sea razonable fiscalmente y que responda a un problema que tenemos".



Bajo esta misma línea y al ser consultado por la ayuda a aquellas personas que tengan problemas económicos, el ministro mencionó. "Por supuesto, no estamos pensando en algo de carácter universal. Regresivo y uno tiene que dar una señal distinta".



Además sobre los deudores que no pagan sus cuotas apuntó. "No lo quiero relativizar, de hecho, parte de la crítica que nosotros tenemos es la cantidad de recursos que el Estado tiene que poner para pagar garantías. Siempre ha sido la crítica del propio Presidente ante de serlo, de cuando era dirigente estudiantil (...) Si uno va hacia atrás, es una tendencia que se sostiene en el tiempo. Es decir, acá no hay una evolución distinta".