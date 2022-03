Cata Vallejos reveló cómo ingresó a Lollapalooza si no estaba vacunada

La influencer chilena fue cuestionada tras compartir imágenes en el evento musical, cuyo principal requisito era contar con el Pase de Movilidad vigente.

En toda una polémica se transformó la asistencia de la influencer nacional Cata Vallejos a la décima versión de Lollapalooza Chile, que volvió tras una serie de postergación debido al contexto sanitario derivado de la pandemia.

La crítica radica en que uno de los requisitos para ingresar era que cada uno de los asistentes debía subir su Pase de Movilidad habilitado a la página web del festival.

Recordemos que en mayo de 2021 la influencer hizo noticia por sus dichos contra el plan de vacunación que inició en Chile. En ese entonces señaló: “No me voy a vacunar. Casi nunca me vacuno por nada, con ningún tipo de vacuna, ni con la influenza, ni con nada, porque siento que puedo defenderme yo misma“.

“Mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deporte, soy una persona saludable y puedo defenderme ante cualquier virus“, declaró a través de sus historias de Instagram.

A casi un año de estas declaraciones y por medio de la misma red social, la ex integrante de Calle 7 aclaró cómo ingresó al festival a pesar de su postura frente a la inoculación contra el COVID-19. “Quería aclararles a gente que me está escribiendo, algunas personas me están preguntando una pregunta reiterativa y me imagino obviamente por qué”, comenzó diciendo.

“Quería aclararles que sí estoy vacunada, que tengo mi Pase de Movilidad al día, está OK. Así que por eso también me van a seguir viendo en algunos eventos recreativos, y se van a seguir topando conmigo por ahí”, cerró.