Cata Pulido y Paty Maldonado "hicieron pebre" a JC Rodríguez por "progre"

La actriz y la cantante criticaron al periodista por su rol en el matinal "Contigo en la mañana" de Chilevisión.

Las animadoras del programa de YouTube, "Las Indomables", Cata Pulido y Paty Maldonado, nuevamente dieron que hablar con sus deslenguadas opiniones sobre el acontecer nacional. Esta vez, la actriz y la opinóloga apuntaron sus dardos en contra de Julio César Rodríguez.

Y en ese contexto, aplaudieron el rol de José Antonio Neme en el Mucho Gusto y lo compararon con el del conductor del Contigo en la mañana. “José Antonio Neme te lo digo acá: estás brillante, ¡por fin alguien que dice lo que uno piensa! En cambio, Julio César…”, lanzó la actriz, sin filtro.

Por su parte, la ex panelista del matinal de Mega tampoco dejó pasar la oportunidad de repasar a JC y también a Monsarrar Álvarez. “Entró en una postura de ‘chucha, no me quiero quemar’, ‘no me quiero mojar el potito’. Y no hablemos de la otra niña -Monse-", sostuvo.

Luego, nuevamente tomó la palabra la actriz para criticar al comunicador de Chilevisión. “Está bien que Julio César Rodríguez se crea medio progre y se junte con estos pendejos que les gusta la marihuana. Pero, ¿qué está pasando por tu cabeza, Julio César?”, apuntó. “Un poco más de cordura. Fuma lo que querai’, pero sigue siendo cuerdo po’”, cerró.