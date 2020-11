Cata Pulido le mandó un mensaje sin filtro a Pamela Jiles en "Las Indomables"

La panelista del programa ‘Las Indomables’, Catalina Pulido, tuvo un momento de furia al referirse a la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, quien la última destruyó al periodista Santiago Pavlovic por el reportaje de ‘Informe Especial’ sobre el Estallido Social.

Recordemos que tras la emisión del programa, el comunicador se convirtió en blanco de fuertes críticas por intentar criminalizar las manifestaciones sociales.

Por lo que en esa ocasión, la autodenominada "Abuela" redactó en su cuenta de Twitter que: "Hace décadas advertí que Santiago Pavlovic participó en operaciones de DINACOS, fue director de prensa de TVN cuando los muertos flotaban en el Mapocho, colaboró con dictadura y fue premiado con beca a Alemania. Ahora blanquea a Larraín y criminaliza la protesta. #InformeEspecial".

La molestia de Cata Pulido

Ante la situación, la actriz expresó su apoyo al trabajo de Pavlovic en conversación con Patricia Maldonado en el espacio online.

"Me gustó mucho, porque habían abogados, profesores de filosofía, cientistas políticos, habían varias personas, y la verdad es que todos estaban de acuerdo con lo que había sucedido, pero era muy interesante desde el punto de vista social lo que pasó, y no con esta chiva del estallido social, no, fue bastante objetivo el reportaje, como es Santiago Pavlovic, nadie puede negar su profesionalismo, su calidad de periodista, para mí es una eminencia", relató la compañera de la "Maldito".

"No es cualquier pelafustán, entonces no empecemos ahora a atacarlo por las redes sociales como si fueran todos cientistas políticos, no poh, si el gallo sabe, y la otra señora (Pamela Jiles) que se cuelga cada vez que quiere, o sea señora déjeselas de guerrillera, porque al parecer usted es bien al peo", lanzó.

Finalmente, la actriz indicó que: "Las cosas que inventa, sobredimensiona una cosa, al parecer es bien cobarde, se le aconchan los meados cuando tiene que hacer cierto reportaje, le tirita la pera, las piernas, así que no se venga a hacer la chora ni guerrillera porque eso es mentira".