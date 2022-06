Cata Pulido aseguró que todos envidian a Cristián de la Fuente por ser “guapo y seductor”

"Lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca”, dijo la actriz.

Cristián de la Fuente.

Una particular reflexión realizó el pasado miércoles la actriz nacional Cata Pulido, quien se tomó un momento en el programa de YouTube, Las Indomables, espacio que comparte junto a Patricia Maldonado, para defender a su colega por las constantes críticas que ha recibido durante las últimas semanas en las redes sociales.

“A Cristián de la Fuente, desgraciadamente, lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca”, reflexionó la opinóloga.

Y sobre la misma, profundizó en su punto: “ayer ponte tú había un señor DC, no me acuerdo su nombre (...) imagínate, el gallo DC, que se supone que había sido parte del ‘Apruebo’ y ahora iba a votar ‘Rechazo’. Nadie le dijo nada porque es un chileno promedio, no llama mucho la atención, no tiene este privilegio del físico espectacular que tiene mi gran amigo, Cristián de la Fuente”.

Recordemos que el actor fue tema obligado de las redes sociales hace unos días, luego que se vio envuelto en una polémica tras su participación en el programa Sin Filtros, donde afirmó que no gozaba de “privilegios” como muchos piensan.

“Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá y terminé de mantener a mi mamá (...) El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar”, dijo el actor en ese entonces, cuestión que generó diversas reacciones en redes sociales.