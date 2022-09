¿Castigado? Rodrigo Sepúlveda reveló por qué estuvo alejado de Meganoticias Alerta

La mañana de este domingo hizo su reaparición ante las cámaras el animador y periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, tras ausentarse del noticiero el pasado sábado.

La desaparición del comunicador la mañana de ayer causó confusión en los televidentes, quienes se preguntaron en redes sociales qué fue lo que le pasó al conductor, incluso algunos acusaron que podía ser un castigo o veto tras sus declaraciones del pasado 11 de septiembre.

Ante esto, el periodista retomó su rol en las pantallas de Mega y al comienzo del noticiero, al ritmo de la canción “No estaba muerto, andaba de parranda”, explicó a sus seguidores las razones de su ausencia.

“Esa es la verdad, andaba de parranda, Llamé a mi jefe y le dije: ‘Me voy una semana, chao, olvídense de mí’. Y él me dijo: ‘Bueno Sepu, te lo mereces’. Una semana de parranda”, bromeó el conductor.

Tras esto, el periodista reveló la verdad: se contagió de COVID-19 y estuvo en reposo por varios días. “¿Saben qué pasó? Tuve Covid. Estuve tirado en mi cama y tuve que cumplir los siete días, y estuve bien. Después les voy a contar mi experiencia con el coronavirus, porque fue particular”, explicó.

En esa misma línea, agregó que “la tenía que vivir antes de que se liberaran todas estas medidas sanitarias, tenía que vivirlo antes de. Llevo dos años y medio hablando del COVID, había que experimentarlo. Esa fue la historia”.

Junto con eso, el periodista aprovechó de agradecer a sus seguidores por los mensajes que recibió en redes sociales. “Durante la semana me desconecté a mil, salvo por la selección chilena, pero fue por eso. Me agarró el Covid una semana y hoy día me levanté porque me dieron el alta. Muchísimas gracias”, cerró.