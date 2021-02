CasoTomás: Mario Desbordes aseguró que él mataría si alguien le hiciera algo a su hija

El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió con duros términos a la muerte de Tomás Bravo, donde dejó algunas palabras.

Tras el trágico final del caso, Desbordes dialogó hace algunas horas con Hola Chile, de La Red, en donde claramente analizó lo sucedido. Allí, sin pelos en la lengua, destacó lo que pasaría si a él le sucede lo mismo que a los padres de Tomás en algún momento de su vida.

"La pena de muerte no se legisla con casos específicos, y menos con el caso acá mismo. Si fuera mi hijo me nace hacer justicia con mis manos, si fuera mi hija yo me entrego altiro, y lo mato, tendrían que encerrarme para que no lo hiciera", fue lo que reconoció el funcionario, dejando de qué hablar.