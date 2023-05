Caso relojes VIP robados: Servicio de Impuestos Internos se querella contra Parived

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra 25 personas en el marco del denominado caso relojes vip robados y que involucra a Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Cabe recordar que, luego de ser formalizado, el esposo de la animadora de televisión, Tonka Tomicic permanece en calidad de imputado y con arraigo nacional.

Este lunes, CIPER reveló una lista con nombres, que la acción judicial apunta como quienes estarían involucrados en la red que comercializaba joyas y relojes de forma ilegal, entre ellos se encuentra Parived.

Cabe destacar que, hasta ahora, la investigación ya contaba con una denuncia por parte del SII, pero solo en contra de seis personas. Ahora se aumentó a 25 implicados.

En febrero pasado, Marco Antonio López Spagui descartó cualquier culpabilidad en el denominado caso relojes vip robados.

“Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas”, aseguró Parived en entrevista con La Tercera.

Consultado sobre Harold Vilches (Rey del Oro) y Domingo Jalil Allel —el prestamista presuntamente involucrado en la red que internaba especies desde el extranjero—, el esposo de Tonka Tomicic aclaró que “yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada”.

Respecto a los antecedentes de ambos, López Spagui sostuvo que “yo no leí los diarios ni le pregunté cuando lo conocí en un café (a Jalil), me tomé un café. Las circunstancias de por qué lo conocí no tienen nada que ver con lo que se especula”.

“Yo tampoco sé si lo que dicen es real tampoco. Es decir, eso de nuevo cae en manos de la justicia”, recalcó.

Finalmente, precisó que “los entornos en los que uno se mueva o con las personas que uno tome un café, no tienen directa relación con una afinidad o no afinidad determinada”.

“No tengo miedo, porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo”, concluyó.