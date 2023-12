Durante la cuarta jornada de juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, un policía que investigó el caso declaró sobre el asesinato de Narumi Kurosaki y la investigación que se llevo a cabo entorno al caso. Cabe mencionar que este profesional también participó en la búsqueda del cuerpo de la joven.



Recordemos que Zepeda y sus representantes están buscando disminuir la condena del chileno, la cual corresponde a 28 años. Así mismo, David Borne explicó la dificultad que tienen a la hora de encontrar los restos de la japonesa.



Asesinato de Narumi: Policía revela posible estrategia de Nicolás Zepeda



“Reservamos todos los residuos domésticos en el Gran Besançon para el mes de diciembre de 2016: se cribaron 800 toneladas de basura en busca de huesos humanos. Y nada”, señaló el investigador agregando que “esto en sí no tiene nada de anormal. Tenemos ejemplos en noticias recientes de cuerpos nunca encontrados o con dificultades”.



Además agregó para L’Est Républicain que “si el cuerpo es arrojado a un río, con toda esta corriente... después de Dole, no hay más presas en decenas de kilómetros, podría haber sido arrastrado muy lejos”.



“Paradójicamente, es una fortaleza (para la investigación) porque nos hizo llevar las investigaciones al máximo. Teníamos que tener las respuestas a todo. Estábamos tan lejos como podíamos llegar”, mencionó.



Respecto a que la joven esté realmente muerta Borne dijo “a la vista de la investigación, Narumi está muerta, porque no ha dado señales de vida desde el 4 de diciembre de 2016. Y la última vez que escuchamos su voz, fue en gritos de sufrimiento insoportable en la noche”.



Luego finalizó. “Ella no se fue sola, no se llevó sus cosas ni su dinero ni sus tarjetas bancarias. No podemos imaginar que se haya suicidado. La única solución es que la asesinen. Sin embargo, Nicolás Zepeda siguió dándole vida en las redes sociales a lo largo de su presencia en Europa. Desde su regreso a Chile el 13 de diciembre nadie ha sabido nada de Narumi Kurosaki. Esto retrasó la investigación. Cinco días antes no habría podido volver a volar porque habría sido identificado. El único sospechoso que logramos retener al final de esta investigación es Nicolás Zepeda”.