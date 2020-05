"Caso Huracán": Juicio ya tiene fecha programada

El Consejo de Defensa del Estado exigirá penas superiores a los 10 años de cárcel para los imputados.

Este próximo lunes 4 de mayo, a las 09:00 de la mañana, arrancará en el Juzgado de Garantía de Temuco el juicio por el denominado "caso Huracán", que involucra a 11 ex carabineros y el civil Álex Smith, alias "el profesor".

Durante esa jornada, la magistrada Ruth Martínez revisará la acusación del fiscal Carlos Palma, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las familias de las víctimas y los querellantes del Consejo de Defensa del Estado, quienes piden penas superiores a los 10 años de cárcel.

Los delitos involucrados son asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático y denuncia calumniosa contra nueve comuneros mapuche, a quienes les implantaron mensajes falsos en sus teléfonos celulares.

En la causa están imputados el ex jefe de Inteligencia Policial, general Gonzalo Blú; los ex oficiales Patricio Marín, Leonardo Osses, Marcelo Teuber y los ex uniformados Manuel Riquelme, Cristián Pérez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin Vásquez, Marvin Marín y Héctor Olave.

En el caso del "Profesor" Smith, que decía haber creado la aplicación "Antorcha" -supuestamente capaz de interceptar mensajes de WhatsApp- es el único civil imputado y esta acusado de haber falseado un título profesional.