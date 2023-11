La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga es acusada de fraude al fisco y pago de dineros a trabajadores fantasmas mientras se desempeñaba como alcaldesa de la comuna. La investigación cuenta con varios audios, los cuales se filtraron en los medios.



En los registros viralizados la, en ese entonces, edil de la comuna conversa con su equipo sobre una deuda de más de dos mil millones con una empresa recolectora de basura, situación que temían terminara en una demanda.



Filtran impactantes audios de Cathy Barriga



El medio independiente La Voz de Maipú fue quien destapó la noticia y dio a conocer los comprometedores audios entre Barriga y Carolina Sarquis, abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica; Matías Silva, del SECPLA; Bastián Baez, administrador municipal; y Francisco Parra, subrogante de la DIDECO.



En el audio la exalcaldesa partió diciendo que “si no me escuchan, van a tener que anotar, porque es grave”.



“De verdad que son un poco tozudos. Lo digo con respeto. Acá no es un tema de ‘antes’, olvidémonos del ‘antes’. Es un tema del cual están los recursos, de hecho vamos a transferir el lunes esa plata. Era darle una fecha para diciembre, me lo explicó tal cual el abogado (de Veolia). Hablé un minuto con él, o dos minutos, y quedamos con un acuerdo”, agregó.



Así mismo señaló que “ese es el tema, y ustedes sabían que yo tenía los recursos, porque se los dije el día lunes después de que me vine de La Moneda. Eso es lo que no comprendo, que en qué minuto alguien le puede decir a un cliente que no tiene recursos teniéndolos, que no tiene caja teniéndola. Esa es la razón, yo no sé si molestia, porque la verdad no sé cómo se sentirían ustedes en el lugar mío. Pónganse en el lugar mío, la impotencia que uno debe tener, porque es gratuito”.



“Yo hablé con las personas y hablé con ustedes, y parece que no me escucharon. Si no me escuchan, van a tener que anotar, porque es grave, yo no puedo hablar así al aire. Les dije súper claro: ‘me fue bien, tenemos esto. Tenemos A, tenemos B y tendremos C’, ¿Dónde está el problema acá?”, añadió con voz de molestia.



“Saben qué, yo solamente estoy pidiendo que me presenten un presupuesto, que fijen las cuotas, programarlas. Yo estoy consiguiendo los recursos y ustedes lo saben. No entiendo cómo dicen no hay caja, no entiendo nada. Y esto es jurídico Francisco, no hay por qué hacer reuniones de todo, esto es jurídico”, cerró.