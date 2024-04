La Universidad de los Andes anunció medidas en contra de las profesoras inculpadas de acosar a Catalina Cayazaya. Recordemos que la joven estudiante de terapia ocupacional se quitó la vida luego de recibir constantes burlas y malos tratos por parte de las docentes que la guiaban en su internado para recibirse de la carrera. Carolina Cors, la madre de la joven hizo publico el caso a través de Instagram para buscar justicia por el suicidio de Catalina.

Cabe mencionar, que Cors se contactó con la universidad cuando su hija continuaba con vida sin embargo nunca recibió respuestas. “Solo me dieron promesas de que se investigaría”, contó. En la funa que publicó en redes sociales expresó que “al primer lugar que llegó, su tutora la denigraba, le hablaba en mal tono, la insultaba”, además su madre recordó que “la tuve en la casa, tratando de convencerla de que no era tonta, de que no era inútil, de que no era inepta, porque así la hicieron sentir”.

¿Qué medidas tomará la universidad por el caso de Catalina?

El rector de la Universidad de los Andes José Antonio Guzmán, escribió una carta abierta contando una serie de medidas para abordar este caso, que ha tomado gran revuelo mediático. “En primer lugar, la Universidad ha constituido una comisión investigadora con expertos independientes de la Escuela, para determinar si existieron situaciones irregulares durante la estadía de Catalina en los campos clínicos y si se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes”, explicó agregando que dicha comisión tendrá 30 días para emitir una resolución.

“Por otro lado, hemos redoblado los esfuerzos para aumentar la escucha y el diálogo dentro de nuestra comunidad universitaria, ya que nuestra prioridad es su bienestar. La subdirección de Bienestar de Vida Universitaria aumentó la atención psicológica, así como el sistema de derivación a la Clínica en caso de emergencia”, agregó.

Por otro lado, las carreras de salud están implementando “programas de apoyo y contención”. “Lo sucedido nos afecta profundamente, por lo que reiteramos nuestro pesar por la triste muerte de Catalina y por el dolor de su familia. Como Universidad reafirmamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de maltrato, y el compromiso de reforzar el trabajo para que exista un ambiente de enseñanza y aprendizaje respetuoso y amable”, cerró Guzmán.